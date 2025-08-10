Una mujer de 39 años falleció este sábado tras un accidente de tránsito que ocurrió en la zona de Crucero General Belgrano y Benito Urraco.

La víctima fatal, identificada como Noelia Soledad Pérez, conducía sin casco protector una moto tipo 110 cc, que chocó de frente contra un automóvil que conducía un hombre oriundo de campana, quien resultó ileso.

La mujer ingresó al Hospital con politraumatismos que incluían un grave traumatismo de cráneo, golpes en el tórax y fracturas en las piernas. Fue internada en terapia intensiva, donde falleció.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar del accidente para practicar las pericias que determinarán la mecánica del accidente.

Todo indica que el choque se produjo cuando la moto intentó sobrepasar a un camión y chocó de frente contra el auto.

