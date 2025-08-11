La segunda convocatoria del año para el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar), está abierta hasta el 1 de septiembre.

La Secretaría de Educación de la Nación lo oficializó a través de la Resolución 1149/2025. La medida incluye nuevos criterios de acceso, actualizaciones en la evaluación socioeconómica y la posibilidad de que más instituciones privadas se sumen a la iniciativa, con el objetivo de ampliar el alcance del programa.

También se introdujeron modificaciones claves en el reglamento del programa, informó el portal LaNoticia1.com. Una de las más relevantes es la habilitación excepcional de instituciones privadas para participar en la línea de “Finalización de la educación obligatoria”, siempre que cumplan ciertas condiciones:

*Emitir títulos oficiales.

*Brindar un servicio gratuito o con aportes voluntarios que no superen dos salarios mínimos anuales.

*Estar localizadas en zonas sin oferta educativa estatal para ese nivel.

La incorporación de estos establecimientos busca garantizar la permanencia de estudiantes en sus trayectos educativos, especialmente en contextos con limitada cobertura pública.

Además, también existirá una segunda instancia para la educación superior y para el Progresar Enfermería, se cumplirá entre el 18 de agosto al 5 de septiembre.

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma oficial del programa https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar donde cada persona debe ingresar sus datos personales y completar los formularios correspondientes.

Los beneficiarios del programa perciben un monto mensual de $ 35.000, y el programa está destinado especialmente a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica.

Mientras tanto, está vigente la inscripción para las becas Progresar Trabajo a través de la app “Mi Argentina”.