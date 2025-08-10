La oficialización de las listas para las elecciones 2025 tuvo hasta el momento un solo cambio respecto de lo que había sido presentado el 19 de julio: Adrián Spotti no será candidato.

El exjefe del laboratorio del Hospital había sido presentado en el quinto lugar de la nómina de Acuerdo Ciudadano que encabeza el concejal Martín Rivas, pero no figura en la lista oficializada.

Consultado por La Opinión, Rivas explicó que hubo "un problema con el tema del domicilio", por lo que Spotti no será candidato y en su lugar quedó Erick Aguilar Gartner, el asesor del edil.

La baja de Spotti obligó al corrimiento hacia arriba de los varones de la boleta de Rivas, que quedó, debajo del concejal de esta manera:

Segunda, Rosario Stremel; tercero, Bruno Sciarra; luego se ubican Mariela Velasco, Erick Aguilar Gartner, Mabel Prado, Pedro Amarillo, Fabiana Sabini y Carlos Alberto Font.

Germán Noat, Eliana Mosquera y Oscar Alberici son los candidatos a consejeros escolares titulares de la lista de Acuerdo Ciudadano, que compite con boleta corta, sin candidatos a diputados, y con el número 1001.

