Este sábado comenzaron oficialmente los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, donde competiran tres deportistas de San Pedro: Francisco Gómez, Delfina Kuttel y Candela Vázquez.

Los jóvenes, que ya se enfocan en lo que será su perfomance en la capital parguaya, tendran acción a lo largo de la semana entrante.

La primera en debutar será Candela Vázquez. La tenista de 16 años, que participa en singles y dobles femenino, debutará el lunes por la mañana segun la programación ficial comunicada por la organización.

Por el lado de los regatistas de Náutico, tendrán acción del 15 al 18. Gómez participa en la modalidad ILCA 7, mientras que Kuttel forma parte de la categoría ILCA 6. Su entrenador es otro sampedrino, Nicolás Schargorodsky.

Gómez, Kuttel y Vázquez debutaran en los Juegos Panamericanos Junior.

Esta segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior otorga 216 plazas directas para los Juegos Panamericanos de Lima en 2027 y compiten más de cuatro mil atletas nacidos entre 2003 y 2013.

En 2021, en la primera edición de la competencia en Colombia, los sampedrinos Valentín Rossi y Rebeca D'Estéfano participaron en canotaje y entre los dos obtuvieron cinco medallas.

