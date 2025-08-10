Durante la semana, un nueve intento de estafa fue alertado por una vecina que recibió un mensaje sospechoso en su celular.

El texto simulaba ser por parte de Correo Argentino e indicaba: "Su paquete se está procesando. Debido a un código postal no válido, no se puede entregar y está retenido temporalmente".

El mensaje simulaba ser de Correo Argentino, pero estaba mal escrito.

"Verifique su código postal en un plazo de 12 horas a través del enlace a continuación", expresaban en un mensaje que concluía con errores ortográficos: "Atentamente,El equipo de Correo Argentino".

La Opinión recuerda que ninguna entidad, ni estatal ni privada, te pedirá datos personales de ningún tipo, ni que ingreses a páginas externas a través de enlaces.

