Alertan por nuevo intento de estafa: se hacen pasar por Correo Argentino con mensajes falsos
Una vecina recibió un mensaje que simulaba ser de la entidad. Poseía errores ortográficos y un enlace sospechoso. Las entidades oficiales no solicitan datos personales ni redirigen a sitios externos.
Durante la semana, un nueve intento de estafa fue alertado por una vecina que recibió un mensaje sospechoso en su celular.
El texto simulaba ser por parte de Correo Argentino e indicaba: "Su paquete se está procesando. Debido a un código postal no válido, no se puede entregar y está retenido temporalmente".
"Verifique su código postal en un plazo de 12 horas a través del enlace a continuación", expresaban en un mensaje que concluía con errores ortográficos: "Atentamente,El equipo de Correo Argentino".
La Opinión recuerda que ninguna entidad, ni estatal ni privada, te pedirá datos personales de ningún tipo, ni que ingreses a páginas externas a través de enlaces.
