Lo que importa - Lunes 01 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Elecciones 2025: qué concejales terminan su mandato y quiénes quedan en los bloques
El estado de Noah: reducen medicación y se aguarda una intervención quirúrgica
Daños y robo en un carro con mercadería ambulante ubicado frente al ACA de Río Tala
Cuenta DNI: septiembre con descuentos especiales por el aniversario del Banco Provincia
Hockey: con cinco sampedrinas, AHO terminó en el tercer del puesto en el Argentino de Selecciones Sub 16
Rifa solidaria para ayudar al jardín de Los Aromos: sortean una moto, una bici y un lechón
Feriados nacionales: oficialmente el 12 de octubre se anticipa para el viernes 10
Cuáles son las empresas que quieren quedarse con la vieja Terminal
Torneo Clausura: por las condiciones climáticas, fueron suspendidos los partidos programados para el domingo
Padre Héctor Molfesa: “Invitamos a la comunidad a que el 8 de septiembre esté en la plaza”
Prometen regularizar la entrega de las patentes de los automotores: en San Pedro cómo andamos
El Ministerio de Justicia anunció la normalización a partir de septiembre, tras varios meses de irregularidades.
—------------------------------
CLIMA:
Cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 16°, viento del sector Oeste a 46 km/h.
Las temperaturas mínimas descenderán paulatinamente hacia el fin de semana. Las máximas no superarán los 16°
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
3 de Febrero y Uruguay
Mitre 2440
Ayacucho 755
—--------------------------
El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.
Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958
Arranca el casting de movileros en Sin Galera: empezá a pensar qué imágenes vas a enviar para ganar
Grabá tu propio en tu celu durante el día de las elecciones desde donde quieras, con quien quieras y del tema que te guste. Lo enviás al 3329 479958 para competir por una estadía de cinco noches para dos personas en Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y panzottis para 6 personas de El Tete. El 7 de septiembre habrá transmisión especial y tu video puede ser la estrella.
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Espera el llamado de Lilí y ganá.
Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.
• incorporate a La Guía Club 3329 569378
-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes
-También en Tik Tok y Facebook
-Siempre atentos en el 4-20-100
-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.
-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
—------------------------------------------------
Auspician Lo Que Importa:
Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión