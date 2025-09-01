Elecciones 2025: qué concejales terminan su mandato y quiénes quedan en los bloques

El estado de Noah: reducen medicación y se aguarda una intervención quirúrgica

Daños y robo en un carro con mercadería ambulante ubicado frente al ACA de Río Tala

Cuenta DNI: septiembre con descuentos especiales por el aniversario del Banco Provincia

Hockey: con cinco sampedrinas, AHO terminó en el tercer del puesto en el Argentino de Selecciones Sub 16

Rifa solidaria para ayudar al jardín de Los Aromos: sortean una moto, una bici y un lechón

Feriados nacionales: oficialmente el 12 de octubre se anticipa para el viernes 10

Cuáles son las empresas que quieren quedarse con la vieja Terminal

Torneo Clausura: por las condiciones climáticas, fueron suspendidos los partidos programados para el domingo

Padre Héctor Molfesa: “Invitamos a la comunidad a que el 8 de septiembre esté en la plaza”

Prometen regularizar la entrega de las patentes de los automotores: en San Pedro cómo andamos

El Ministerio de Justicia anunció la normalización a partir de septiembre, tras varios meses de irregularidades.

CLIMA:

Cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 16°, viento del sector Oeste a 46 km/h.

Las temperaturas mínimas descenderán paulatinamente hacia el fin de semana. Las máximas no superarán los 16°

FARMACIAS DE TURNO:

3 de Febrero y Uruguay

Mitre 2440

Ayacucho 755

