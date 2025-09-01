El Concejo Deliberante renovará la mitad de sus integrantes en las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el 7 de septiembre.

Al no elegirse intendente -Cecilio Salazar tiene mandato hasta el 2027-, a nivel local la boleta contendrá los candidatos a concejales y consejeros escolares, y diputados provinciales por la Segunda Sección Electoral.

Estos figurarán en la tradicional boleta sábana, sistema que persiste en las elecciones legislativas de la provincia. En cambio, para los cargos electivos nacionales, como diputados y senadores, se votará por primera vez con la Boleta Única Papel (BUP).

Pablo Vlaeminck, Matías Franco, Daniel Walter Creus, Rita Karina Leguizamón y Candelaria Cuscuela, del bloque oficialista.

¿Qué concejales concluyen sus funciones este año? Aquellos que accedieron a una banca en el 2021. Estos son:

Yanina Valeria Batalla, Hugo Alberto Binimelis y Lucas Pisani de la UCR (tres en total); María Vanina Cappelletti, de Juntos-PRO (uno); Daniel Walter Creus, Candelaria Cuscuela, Matías Franco, Rita Karina Leguizamón y Pablo Osvaldo Vlaeminck, de Unión por la Patria (cinco).

Candelaria Cuscuela y Rita Leguizamón buscarán renovar la banca, siendo candidatas por el partido Fuerza Patria.

Yanina Batalla, Hugo Binimelis, Lucas Pisani, de la UCR, y María Vanina Cappelletti, de Juntos PRO, ediles de la oposición.

Continuarán por otros dos años Paola Basso, de la UCR; Mauro De Rosa, de La Libertad Avanza; Diego Lafalce y Viviana Riquelme, de PRO Libertad; Martín Leandro Rivas, de Juntos por el Cambio; y Juan Cruz González, Cristian Leguizamón, María Soledad Llull y Tamara Vlaeminck, de Unión por la Patria.

Con Martín Rivas se da una particularidad: con dos años en ejercicio vuelve a presentarse. Si es electo ejercerá como concejal por otros cuatro años. Es la misma actitud que adoptó Paola Basso en el año 2023.

Las elecciones legislativas se presentan como un escenario complejo para el intendente Cecilio Salazar. El jefe del Departamento Ejecutivo enfrentará el desafío de asegurar un importante caudal de votos para mantener la mitad de las bancas en el Concejo Deliberante que, en muchos casos al ostentar la presidencia, le permitió definir votaciones a su favor.

La clave estará en obtener el respaldo necesario del electorado para cubrir la misma cantidad de ediles que serán remplazados, caso contrario lo llevaría a un cambio significativo del panorama, quedando en inferioridad ante la oposición.

En tal caso, se vería obligado a negociar cada proyecto que favorezca a su gestión, para que nada comprometa la ejecución de su gestión y, principalmente, mantener el control político local.