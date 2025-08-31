Ante las adversas condiciones climátologicas, la Liga Deportiva Sampedrina en consenso con los clubes decidió suspender los partidos programados para este domingo por la séptima fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay''.

En las primeras horas de la jornada ya habían sido suspendidos los partidos de inferiores programados para el domingo y sobre el mediodía se confirmó la suspensión total de la fecha tras la imposibilidad de disputarse los encuentros de Sub 21 y Primera División.

Los duelos entre América y Las Palmeras, Independencia y Banfield y el de Agricultores y Mitre quedaron postergados. Mientras tanto, el sábado, hubo acción normal. La Esperanza venció 3 a 1 a Defensores y Paraná le ganó 3 a 0 a Central Córdoba.

