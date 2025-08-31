“Sabemos que poco a poco le están bajando la medicación para su corazón, lo cual es un avance importante. Sin embargo, todavía necesita un poco más de fuerza para poder avanzar de manera segura”, contó Yamila, amiga de la familia, a La Opinión.

“Una vez que ya no necesite tanta medicación, podrán empezar a alimentarlo con una sonda con leche, lo cual es un paso importante en su recuperación. Aunque todavía no ha llegado ese momento, espero que mejore un poco más y puedan empezar con la alimentación”, acotó.

“El lunes (por mañana) tiene una cirugía importante y estamos esperando ansiosamente a que llegue el momento. La evolución es lenta, pero es importante que vaya bajando la medicación para que pueda estar en las mejores condiciones posibles para la cirugía. Se le realizará transfusión de sangre y se pide mucha oración para el día lunes”, indicó Yamila, que el sábado por la mañana habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante el programa Sin Galera, un móvil recorrió el barrio, yendo hasta el lugar donde ocurrió la explosión de un aerosol, que le provocó quemaduras al niño de siete años.

Vecinos hablaron de la situación del barrio y la recolección de la basura, que sucede tres días por semana. Aprovecharon para denunciar que llegan desde otros lugares de la ciudad para arrojar la basura. Por lo tanto, pidieron que se tomen medidas para evitar que esto siga ocurriendo.

