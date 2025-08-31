El Banco Provincia celebrará un nuevo aniversario en septiembre con descuentos que estarán dirigidos a la amplia cartera de clientes con Cuenta DNI.

Ads

El cronograma de beneficios incluye promociones especiales en gastronomía, carnicerías, comercios de cercanía y supermercados, además de las tradicionales ofertas.

El "Especial Cumpleaños Banco Provincia" se orientará a la promoción del 30 % de descuento en comercios del rubro gastronomía durante el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre, con un tope de $ 8.000 por persona, que se alcanzará con un consumo de hasta $ 26.700.

Ads

Asimismo, continuarán las habituales jornadas de ahorro en carnicerías, pollerías y pescaderías, con un 35 % de descuento para los días sábados 6 y 20 de septiembre, con un límite de $ 6.000 por jornada, alcanzable con compras de $ 17.000 en total.

En el caso de los comercios de cercanía, el descuento será del 20 % todos los viernes, con un tope de $ 4.000 por día; y para aprovecharlo los usuarios deberán alcanzar consumos de hasta $ 20.000 en esas jornadas.

Ads

Las ferias y Mercados Bonaerenses ofrecerán un 40 % de descuento todos los días, con un tope de $ 6.000 por semana. El beneficio equivale a consumos de hasta $ 15.000 y busca reforzar el acceso de los usuarios a productos frescos y de la economía local.

El programa continuará con el 40 % de ahorro en la compra y recarga de garrafas, con un tope de $ 12.000 por mes, equivalente a un consumo de $ 30.000. Además, en comercios no alimenticios habrá 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o MasterCard vinculadas a la app.

Ads