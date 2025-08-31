Cuenta DNI: septiembre con descuentos especiales por el aniversario del Banco Provincia
La entidad anunció que dispondrá una promoción solo por septiembre en el rubro gastronomía. También ratifica que los descuentos en productos cárnicos serán dos en el mes y los viernes en comercios como verdulerías y otros rubros. Para los no alimenticios continuará el pago de 3 cuotas con las tarjetas vinculadas.
El Banco Provincia celebrará un nuevo aniversario en septiembre con descuentos que estarán dirigidos a la amplia cartera de clientes con Cuenta DNI.
El cronograma de beneficios incluye promociones especiales en gastronomía, carnicerías, comercios de cercanía y supermercados, además de las tradicionales ofertas.
El "Especial Cumpleaños Banco Provincia" se orientará a la promoción del 30 % de descuento en comercios del rubro gastronomía durante el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre, con un tope de $ 8.000 por persona, que se alcanzará con un consumo de hasta $ 26.700.
Asimismo, continuarán las habituales jornadas de ahorro en carnicerías, pollerías y pescaderías, con un 35 % de descuento para los días sábados 6 y 20 de septiembre, con un límite de $ 6.000 por jornada, alcanzable con compras de $ 17.000 en total.
En el caso de los comercios de cercanía, el descuento será del 20 % todos los viernes, con un tope de $ 4.000 por día; y para aprovecharlo los usuarios deberán alcanzar consumos de hasta $ 20.000 en esas jornadas.
Las ferias y Mercados Bonaerenses ofrecerán un 40 % de descuento todos los días, con un tope de $ 6.000 por semana. El beneficio equivale a consumos de hasta $ 15.000 y busca reforzar el acceso de los usuarios a productos frescos y de la economía local.
El programa continuará con el 40 % de ahorro en la compra y recarga de garrafas, con un tope de $ 12.000 por mes, equivalente a un consumo de $ 30.000. Además, en comercios no alimenticios habrá 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o MasterCard vinculadas a la app.
