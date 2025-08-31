Una sucesión de ilícitos ocurrió en las últimas horas en Río Tala, desde hechos menores hasta el robo de toda la mercadería de un puesto de venta ambulante situado a la vera de la Ruta 1001

Ads

El más notorio que el que sufrió Natalia, que posee un emprendimiento familiar de larga data, ubicado frente al acceso a la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, a pocos metros del puente sobre Ruta 9.

“Mi cuñado se levanta temprano para ir a trabajar cerca de Baradero, y cuando pasa frente al carro vio que la lona estaba cortada. Lo llamó a mi padre y cuando él llegó se encontró que no había nada”, contó Natalia a La Opinión.

Ads

“Tenemos que empezar de cero. Esta semana bubo varios robos en Río Tala y nadie da una respuesta. Obvio que aquí nos conocemos entre todos y sabemos quien puede ser. Pero aquí la policía no existe. Si te falta algo tenés que ir a buscarla por tus propios medios porque nadie resuelve un hecho”, agregó con evidentes signos de impotencia por lo padecido.

Consultada sobre cómo se sale de una situación como la que están viviendo, Natalia contó que “hace doce años que trabajamos. Tantos años de sacrificio para nada. Un día te levantás y no tenés nada”.

Ads

Natalia vendía productos artesanales, como encurtidos. “También se llevaron la fruta y nos rompieron la lona que cubría el carro. Por lo tanto, ahora no puedo funcionar hasta que no reponga la mercadería y arregle el carro”, concluyó.

Puede interesarte