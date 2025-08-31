El padre Héctor Molfesa narró en Sin Galera la posibilidad de transmitir los acontecimientos del lunes 8 de septiembre hacia todo el mundo católico, mediante un enlace que podría lograrse a través de Radio María, una emisora asociada a la Familia Mundial ​ que emite contenidos católicos.​

Esta fecha, Día de Patrona “Nuestra Señora del Socorro”, será la consagración del templo mayor como Basílica Menor, determinada bajo el pontificio de Francisco.

Molfesa ofreció detalles y habló de la gran expectativa que existe para una celebración que implicará la determinación del feriado para la administración pública, y opcional para la actividad privada. Pero, sobre todo, de uno de los grandes acontecimientos para la grey sampedrina en décadas.

En diálogo con Lili Berardi, describió el programa establecido, que incluye la espera de la medianoche en el templo para cantarle a la Virgen y después recibir la bendición.

Respecto a la transmisión, también se evalúa canalizar los hechos a través del streaming para que llegue al Vaticano.

En cuanto a la novena que comenzó este sábado, la misma culminará el domingo 7, día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. “Vamos a tener la misa a las 19,30 todos los días, y los días domingos a las 9 y a las 11 de la mañana también habrá celebraciones.

. “Lógicamente el domingo 7 no hay ninguna actividad durante el día, pero después de las 18 vamos a tener la misa a las 19,30, la tradicional vestición de la imagen de la Virgen y esperaremos hasta las 24 para cantarle el cumpleaños feliz a la Virgen con chocolate y torta”, completó.

Respecto a la vestimenta, explicó que “cada prenda tiene un significado. Ejemplo, por el manto que cubre el vestido de la Virgen, a ella le pedimos que proteja a todas las familias de San Pedro; que las cuide de los peligros. Cada parte tiene un simbolismo muy lindo”, contó el párroco.

Molfesa Invitó a la comunidad a que el lunes 8 de septiembre, a las 16, “todo el mundo esté aquí, en la plaza”, pudiendo participar también de la procesión que se iniciará media hora antes desde Mitre y 3 de Febrero.