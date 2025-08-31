Finalmente, el viernes 10 de octubre será feriado nacional. La medida del Gobierno obedece a un pedido que desde los primeros meses del año el sector turístico venía solicitando ante la programación que existe en los municipios, respecto a la organización de eventos, y para generar un mayor movimiento al sucederse tres días no laborables.

El decreto indica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán correrse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.

Los feriados considerados trasladables están definidos en el artículo 1° de la Ley Nº 27.399. Son el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín), el 12 de octubre y el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

Ante la definición de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que avaló la medida, se estimó “conveniente trasladar el feriado del día 12 de octubre al viernes 10 de octubre del presente año como una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”.

Para ese fin de semana, en San Pedro está programada la Fiesta de las Colectividades.

En lo que resta del año, los feriados serán los siguientes:

*Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se anticipa al viernes 10.

*Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente fijado para el 20 de noviembre. Aquí el fin de semana será de cuatro días.

*Lunes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

*Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.