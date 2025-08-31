Este domingo, la Asociación de Hockey del Oeste (AHO) finalizó su participación en el Argentino de Selecciones Sub 16 que se disputó en San Rafael, Mendoza.

Ads

Bernardita Cejas, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Yazmín Muratone y Sara Podestá, jugadoras de Náutico, integraron las filas del combinado de AHO que terminó en el tercer lugar del certamen tras vencer 3 a 0 al seleccionado de la Asociación Jujeña. Se trata del mismo rival que derrotaron en el debut y en el partido por el tercer puesto.

El equipo de las sampedrinas terminó invicto el certamen, producto de tres victorias y dos empates. Una de esas igualdades fue en semifinales ante Chile, que avanzó a la final tras ganar por penales y relegó a AHO de la pelea por el título.

Ads

Las representantes del Celeste volvieron a medirse en un torneo de estas características con un gran desempeño. El año pasado ya habían gritado campeón con el seleccionado Sub 14 y también ganaron con con Náutico el CRC en la misma categoría.

Puede interesarte

Ads