Rifa solidaria para ayudar al jardín de Los Aromos: sortean una moto, una bici y un lechón
La comunidad educativa busca reunir fondos destinados a mejoras edilicias y la compra de insumos. El valor del número es de 5000 pesos y ya se pueden adquirir comunicándose con las organizadoras. Sortearán los premios el 18 de octubre.
La comunidad del jardín de Los Aromos organiza una rifa solidaria para comprar insumos y elementos para el establecimiento.
En diálogo con La Opinión, representantes de la institución informaron que sortearán una moto Keller 110 cc, una bicicleta y un lechón.
"Lo recaudado se va a usar para pintar los baños, comprar sillas y otras cosas que necesita el jardín", refirieron.
Los ganadores serán sorteados por la lotería nacional nocturna el 18 de octubre y el valor de los números es de 5000 mil pesos. Si querés colaborar comunicate al 3329 640088 o al 3329 616888.
