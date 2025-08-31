La comunidad del jardín de Los Aromos organiza una rifa solidaria para comprar insumos y elementos para el establecimiento.

En diálogo con La Opinión, representantes de la institución informaron que sortearán una moto Keller 110 cc, una bicicleta y un lechón.

"Lo recaudado se va a usar para pintar los baños, comprar sillas y otras cosas que necesita el jardín", refirieron.

Los ganadores serán sorteados por la lotería nacional nocturna el 18 de octubre y el valor de los números es de 5000 mil pesos. Si querés colaborar comunicate al 3329 640088 o al 3329 616888.

