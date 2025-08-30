El Gobierno informó que hay dos empresas presentadas para la licitación convocada para el desarrollo de un Paseo Gastronómico en el edifico de la ex Terminal de Ómnibus.

Las compañías, difundió la Municipalidad, son Dorsof S. A. y CAMH S. A. Según los registros oficiales disponibles, la primera tiene asiento en la ciudad de Presidencia de la Plaza, provincia de Chaco, y la segunda está registrada en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

Una de las empresas hizo una oferta por poco más de 500 mil dólares y la otra, por U$S 800 mil.

La primera tiene la particularidad de que dos de sus socios son Rafael Di Zeo, el histórico lider de la barra brava de Boca, y Fabián "Topadora" Kruger, otros de los referentes del grupo de La 12.

De las dos, Dorsof S. A. fue la primera en inscribirse como proveedora municipal y compró el pliego de manera inmediata, a través de una persona oriunda de Capital Federal que hizo las gestiones en la Municipalidad.

La empresa aparece registrada en Chaco en mayo de 2023. Además de Di Zeo y Kruger, hay una tercera socia que preside la compañía, identificada como Nahir Mercedes Magalí Toñañes, de 23 años, con domicilio en Presidencia de la Plaza.

Dorsof S. A. fue inscripta para actividades como construcción, remodelación de piscinas, comercialización de insumos para la construcción, y fabricación e instalación de postes de fibra de vidrio para alumbrado.

Durante la apertura de sobres, la firma de Dizeo y Kruger estuvo representada por una mujer y un hombre, identificado en el acta como Martín Barrionuevo.

La otra empresa que se presentó, CAMH S. A., reconocida constructora de Santiago del Estero constituida en el año 2022 con Adriana Nelcy Salido y Hugo Alejandro Tarchini como presidenta y vice, respectivamente.

Ambos son reconocidos empresarios santiagueños titulares de diversas firmas como Minerales del Guasayán S. A., la productora de suplementos alimentarios Protan SRL, Saba SRL, que fabrica premoldeados de hormigón y Tartec SRL.

Todas fueron adjudicatarias de diversas licitaciones públicas en Santiago del Estero. Los empresarios mantuvieron un conflicto por tierras de la comunidad Ayllu Cacan Armacuna, del pueblo originario Diaguita Cacano.

En representación de CAMH, firmó el acta de apertura de sobres. un hombre identificado como José Abraham.

El secretario de Economía, Roberto Borgo y su par de Obras Públicas, Mariano Brañas representaron a la Municipalidad, junto a la directora de Asesoría Letrada, Viviana Costa; la directora de Contaduría, Mariana Giosa; y el Jefe de Compras, Osvaldo Álvarez.

Las ofertas de ambas empresas para el Paseo Gastronómico debe pasar ahora por el análisis de calificación legal para la posterior evaluación técnica. Si en ambos aspectos se cumplen los requisitos establecidos, la comisión evaluadora tendrá la palabra final para proceder a la adjudicación vía decreto del intendente.

La concesión de ese espacio público será por 30 años, con un canon mensual de 2 mil dólares y uno de ingreso de 50 mil dólares que será utilizado para obra pública. El pliego de condiciones establecía que el proyecto a presentar tenía que tener como base una inversión mínima de 500 mil dólares.

La empresa que resulte adjudicataria deberá desarrollar un paseo gastronómico que interactúe con la plaza de los Inmigrantes, sobre la que también tendrá que invertir, y un espacio de coworking para la planta alta.

El pliego de bases y condiciones propuesto por el Gobierno municipal fue convalidado por el Concejo Deliberante para el llamado a licitación.