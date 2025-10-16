Servicios Públicos impulsará la digitalización y unificación de los cementerios locales

Alejandro Ares juró como juez del Tribunal Criminal 2

Hospital Privado Sadiv: inauguran un nuevo espacio de trabajo corporal acuático para embarazadas

¿Qué pasa con la maternidad hoy?: Grávida invita a una mesa de diálogo en el Centro de Comercio

El grupo Cáritas Socorro organiza la última feria solidaria del año. Será este jueves y mañana viernes a partir de las 16:30 en Salta 375

Gabinete de Cecilio: juraron Devito y Carrasco, y confirmaron a Arias en Producción

Colegiales: detuvieron a un hombre de 56 años condenado por abuso sexual

Fútbol local: terminada la primera fase, así se juegan los cuartos de final

Allanaron a efectivos de la Policía Vial acusados de quedarse con $ 20 millones de un procedimiento

Avionetas narco: “Una o dos veces por semana aterriza una en la zona”

Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 6 cobran hoy jueves y en 7 mañana viernes.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.

NECROLÓGICAS:

Alfredo Armando Momo a los 93 años

Arnaldo Ruperto Díaz a los 68 años

CLIMA:

Cielo algo nublado por la tarde, temperatura máxima de 27°, viento del sector Sureste rotando al Sur.

FARMACIAS DE TURNO:

3 de Febrero y Uruguay

Mitre 2440

Ayacucho 755

