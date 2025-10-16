Lo que importa - Jueves 16 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Servicios Públicos impulsará la digitalización y unificación de los cementerios locales
Alejandro Ares juró como juez del Tribunal Criminal 2
Hospital Privado Sadiv: inauguran un nuevo espacio de trabajo corporal acuático para embarazadas
¿Qué pasa con la maternidad hoy?: Grávida invita a una mesa de diálogo en el Centro de Comercio
El grupo Cáritas Socorro organiza la última feria solidaria del año. Será este jueves y mañana viernes a partir de las 16:30 en Salta 375
Gabinete de Cecilio: juraron Devito y Carrasco, y confirmaron a Arias en Producción
Colegiales: detuvieron a un hombre de 56 años condenado por abuso sexual
Fútbol local: terminada la primera fase, así se juegan los cuartos de final
Allanaron a efectivos de la Policía Vial acusados de quedarse con $ 20 millones de un procedimiento
Avionetas narco: “Una o dos veces por semana aterriza una en la zona”
Cronograma de pagos de Anses para octubre
Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 6 cobran hoy jueves y en 7 mañana viernes.
Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.
NECROLÓGICAS:
Alfredo Armando Momo a los 93 años
Arnaldo Ruperto Díaz a los 68 años
CLIMA:
Cielo algo nublado por la tarde, temperatura máxima de 27°, viento del sector Sureste rotando al Sur.
FARMACIAS DE TURNO:
3 de Febrero y Uruguay
Mitre 2440
Ayacucho 755
www.laopinionsemanario.com.ar
