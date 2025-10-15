La policía detuvo este miércoles alrededor del mediodía, en la zona rural, a un hombre acusado de abuso sexual a quien le quedó firme la condena de 8 años impuesta por la Justicia.

Personal del Grupo Táctico Operativo hizo efectiva la orden de allanamiento y detención que emitió el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás para el condenado.

El detenido, de 56 años, fue apresado en la zona rural del paraje Colegiales y trasladado a la Comisaría, donde permanecerá alojado hasta tanto el Servicio Penitenciario informe cupo en una Unidad Penal donde deberá purgar la pena.

La causa tramita desde el año 2019 y el condenado fue detenido luego de que la condena a 8 años de prisión efectiva quedara firme en la Justicia.

