Este fin de semana se disputó la décima y última fecha de la primera fase del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' y quedaron armados los cruces de cuartos de final.

El único duelo que definia un lugar en la próxima instancia era el de La Esperanza ante Agricultores en el que el Verde se impuso 3 a 1 y eliminó al equipo de Gobernador Castro.

En los otros encuentros del fin de semana, Paraná goleó 5 a 0 a Defensores, Mitre vapuleó por 9 a 1 a Las Palmeras, Independencia venció 3 a 1 a América mientras que en Santa Lucía, Central Córdoba y Banfield empataron sin goles.

Con todo definido, el lunes por la noche en la sesión de consejeros en la sede de la Liga Deportiva Sampedrina, se diagramaron los encuentros de cuartos de final.

El viernes desde las 21.00, Independencia recibe a La Esperanza. La I, que además es el vigente campeón, se ganó el derecho a jugar como local ya que clasificó en el primer lugar de la Zona B. Este enfrentamiento ya se dio en el Interzonal de la primera fase y en las dos oportunidades triunfó el conjunto auriazul.

El sábado a las 16.00 en el José ‘’Cholo'' Amorín, Mitre que terminó segundo en la Zona A, enfrenta a Central Córdoba, que ocupó la tercera colocación en la B. Horas más tarde, en el Estadio Municipal, América y Defensores buscarán su pase a semis desde las 20.00.

El único partido del domingo correspondiente al Clausura será entre Paraná y Banfield desde las 19.00 en el Jorge Delfor Suárez. Este duelo ya se dio en la misma instancia en el Torneo Apertura y se impuso el Albirrojo por 4 a 1.

Los partidos de cuartos de final

Viernes

Independencia-La Esperanza 21.00

Sábado

Mitre-Central Córdoba 16.00

América-Defensores 20.00

Domingo

Paraná-Banfield 19.00