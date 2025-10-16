Desde hace cuatro años San Pedro tiene en el Aeroclub una avioneta secuestrada por la Justicia por ser propiedad de un empresario de Entre Ríos acusado de narcotráfico. La aparición de aviones de ese tipo es cada vez más recurrente en la región.

El sábado, Lilí Berardi entrevistó en Sin Galera al periodista rosarino Rodrigo Miró, especializado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y uno de los que reveló la trama que derivó en la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado de la lista de Milei.

"La sospecha es que una o dos veces por semana aterriza una avioneta narco en la zona"", dijo Miró.

La zona norte bonaerense, el sur de Santa Fe y la región próxima de Entre Ríos son, cada vez más, noticia por la aparición de alguna avioneta abandonada tras un vuelo narco, algunos porque llegaron a destino y descartaron el transporte, y otros porque tuvieron alguna dificultad.

Miró aseguró que las historias que investiga y que descubre a lo largo de su tarea periodística vinculada a la actividad ilegal del tráfico de drogas "son para una serie de alguna plataforma".

El narcoavión secuestrado en San Pedro sigue en el Aeroclub, desde hace cuatro años.

Uno de los casos resonantes es el de Jade Isabela Calláu Barriga, la ex Reina de Belleza de Bolivia que fue condenada y expulsada del país tras el aterrizaje de emergencia en una avioneta que trasladaba 350 kilos de cocaína.

Ese avión cayó en la zona de Ibicuy, Entre Ríos, tras quedarse sin combustible. El destino, reveló Miró, era la provincia de Buenos Aires. El avión tenía una matrícula falsificada, una modalidad habitual.

En 2017, por ejemplo, en la zona rural de Federal apareció abandonada una avioneta cuyo piloto dijo que "había cumplido con la entrega" y se fue sin dar más explicaciones, hasta que lo detuvieron en la ruta.

Ese avión tenía inscripta la matrícula de una nave experimental propiedad de un sampedrino.

"Hay un piloto peruano que tenía, detrás de un boliche bailable en Buenos Aires, un simulador de vuelo, una especie de escuela de aviación para pilotos narco", contó Rodrigo Miró y reveló que las avionetas son compradas a precios muy por debajo del de mercado, por lo que "las descartan, son parte del costo".

"Esta zona es estratégica, la sospecha es que una o dos veces por semana una avioneta narco aterriza en nuestros campos, puede ser en la zona de San Pedro, Pergamino, San Nicolás, el Gran Rosario", señaló,

En se marco, advirtió: "Han aparecido avionetas cortadas en pedacitos, incendiadas, vacías, porque ya las ponen en su estructura logística".

"Una avioneta vendida en el mercado sale 100 mil dólares, más o menos. Este aviador peruano que te conté la había comprado en 13 mil dólares. Pero una carga de un vuelo narco traslada 350, 400 kilos de cocaína, que en origen, en Bolivia, es de 1500 dólares el kilo, pero cuando logran exportarla por nuestros puertos, vale 20, 30, 40, 50 veces más", detalló.