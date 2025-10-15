Este miércoles al mediodía, en San Nicolás, prestó juramento ante los camaristas penales el nuevo juez del Tribunal en lo Criminal n.° 2, Alejandro Ares.

Así, el ex defensor oficial titular de la Defensoría n.° 1 de San Pedro asumió formalmente para el cargo para el que concursó y fue designado.

El Senado bonaerense había aprobado su pliego en junio pasado y luego el gobernador Axel Kicillof lo refrendó vía decreto.

Arez integra ahora el TOC 2 junto a Alejandro López y Elena Baquedano.

Ares iba a jurar como juez del Tribunal cuando Sandra Bicetti hizo lo propio como titular de la Fiscalía General tras ocupar varios años el cargo de manera interina, pero una demora relacionada con su declaración jurada lo impidió.

Salvados los inconvenientes, desde ahora el exdefensor integra el TOC 2 junto a los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano, por lo que se completa la terna.

La Defensoría Oficial n.° 1 de San Pedro quedó vacante y, hasta que se designe el reemplazo de Ares, las causas serán subsumidas por el titular de la 2, Joaquín Castro.

