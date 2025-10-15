El grupo Cáritas Socorro organiza la última feria solidaria del año
El grupo Cáritas Socorro escribió: "Los invitamos a la última feria solidaría del año. Van a encontrar de todo para agasajar a mamá. Todo lo recaudado es para seguir asistiendo a las familias que lo necesitan", indicaron. La feria tendrá lugar este jueves y viernes de 16.30 a 19.00 en Salta 375.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión