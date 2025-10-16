Octubre es el mes de las madres y pensando en aquellas mujeres que se preparan para cumplir este importante papel en sus vida, el Hospital Privado Sadiv incorporó a su propuesta de cuidados médicos prenatales, una nueva actividad destinada a las embarazadas: trabajo corporal acuático, coordinado por la especialista en esta disciplina Sabina Inés Giacometti.

La actividad está indicada para embarazadas a partir de la semana 12 de gestación y requiere autorización médica previa.

El trabajo corporal acuático durante los meses de gestación repercute en múltiples beneficios para la salud de la mujer, entre ellos reduce la presión en las articulaciones y la sensación de peso, mejora la circulación y el retorno venoso, favorece la movilidad sin impacto y potencia el bienestar emocional y la conexión con el bebé.

Las clases se dictarán los días lunes y miércoles, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, en la pileta del Hospital, ubicado Avenida Sarmiento 2.795.

Las interesadas en recibir mayor información o inscribirse podrán comunicarse por mensaje al WhatsApp 3329 361085.

