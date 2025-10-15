Durante su visita al programa Sin Galera, el nuevo secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito adelantó qué proyectos planea desarrollar en los cementerios municipales.

Indicó que propondrá “unificar” la administración de los tres cementerios del distrito, es decir, el de San Pedro, Gobernador Castro y Santa Lucía.

"La idea es hacer una Dirección General de Cementerios que contemple a los tres y trabajar unificadamente", expresó.

Refirió que buscarán digitalizar los archivos existentes en todas las necrópolis, siguiendo el sistema aplicado para el Cementerio de San Pedro, por la organización FamilySearch. Allí se recopilan los datos de cada sepultura, los parámetros de ubicación y la situación en relación al monitoreo para el pago del canon que corresponde abonar año a año.

"Los nichos de Gobernador Castro están colapsados, así que hay que ver si se construyen nuevos o si monitoreamos cómo está cada situación", explicó el funcionario, quien afirmó que todavía "queda mucho por hacer".

