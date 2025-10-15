Prefectura Naval Argentina allanó domicilios de efectivos de la Policía Vial San Pedro involucrados en un hecho relacionado con el robo de más de 20 millones de pesos a una persona a la que habían retenido en un procedimiento en la ruta 9.

Las diligencias tuvieron lugar en las viviendas de un teniente sindicado como el principal responsable, una sargenta de la misma fuerza y la jefa del destacamento, por su condición de máxima autoridad al momento del hecho. También habrían requerido a su superior en el mando.

El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada en un control de rutina de la ruta 9 a la altura de Río Tala, en inmediaciones del destacamento de la Policía Vial San Pedro y fue denunciado esa misma noche en la sede de Prefectura.

En la denuncia, un comerciante oriundo de la ciudad de Orán, provincia de Salta, dejó asentado que fue interceptado por agentes de la Policía Vial para un control y que le revisaron el vehículo.

El comerciante, del rubo venta de indumentaria, indicó que dentro del auto llevaba una bolsa con más de 20 millones de pesos producto de su actividad comercial, que le fue robada por los policías bajo intimidación.

En la denuncia señaló que el teniente involucrado le dijo que tenía que elegir entre "la plata o la libertad", por lo que optó por dejarles la bolsa con dinero. En el automóvil iban tres personas y el conductor carecía de licencia.

Tras retirarse, decidió radicar la denuncia. La causa recayó inicialmente en la UFI 7 de Viviani pero tramitará en la UFI 8 de Baradero, que conduce Hernán Granda.

En los allanamientos secuestraron diversos elementos de interés para el trámite del expediente, entre ellos los teléfonos celulares de los involucrados, que serán sometidos a pericias.

