El intendente Cecilio Salazar tomó juramento de ley a cuatro secretarios de su gabinete, tras los cambios planificados luego de la derrota electoral del 7 de septiembre, la primera desde que es intendente.

Isabel Carrasco (Salud), Adrián Devito (Servicios Públicos), Luciano Arias (Desarrollo Económico) y Mariano Brañas (Obras Públicas) fueron los protagonistas de un acto que, una vez más, el Gobierno hizo sin convocar a la prensa, entre funcionarios, concejales, empleados y familiares.

Carrasco juró como secretaria de Salud en reemplazo de María de los Ángeles Vargas, que renunció antes de las elecciones, y se esperan novedades respecto de los directores de Compras y de Personal que tendrá a su cargo, en lugar de Silvio Jaime y Augusto Ramos, que irían a otras áreas.

Devito, por su parte, ascendió de subsecretario a secretario y ya no dependerá de Mariano Brañas, que tuvo que volver a jurar como secretario de Obras Públicas para el desdoblamiento del área.

Arias pasó de secretario de Coordinación y Modernización, bajo cuya órbita estaban las competencias de las Delegaciones municipales, a secretario de Desarrollo Económico, en lugar de Ariel Álvarez, quien seguirá en el área pero como subsecretario.

"Apuesto mucho por esta nueva constitución del equipo. Confío plenamente en cada uno de ustedes y en su capacidad para seguir adelante", dijo el intendente, según difundió el área de prensa municipal.

Además de la formalización de estos cambios, el gabinete de Cecilio tuvo las renuncias del director de Cultura, David Kurlat, y de la directora de Turismo, Vicky Villalba, reemplazados por Roberto "Chichón" González e Ignacio Duzac, respectivamente.

