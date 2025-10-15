En el marco del Día de la Madre, Grávida San Pedro propone una mesa de diálogo para debatir sobre la maternidad.

El encuentro “¿Qué pasa con la maternidad hoy?” tendrá lugar este jueves a las 19.30 en el salón del Centro de Comercio, en Mitre 650.

La charla, que cuenta con entrada libre y gratuita, estará a cargo de profesionales que abrirán un espacio de diálogo e intercambio sobre el tema con los asistentes.

“¿Qué pasa con la maternidad hoy?”.

“Queremos interrogarnos acerca de uno de los temas culturales más actuales en torno a la maternidad, paternidad y la baja de la natalidad”, explicaron desde la entidad.

