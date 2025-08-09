Este sábado, con Lilí Beradi de vacaciones, comenzamos el programa repasando todas las noticias importantes de la semana: las urnas electrónicas, la oficialización de las listas, el caso de la nena abusada por su padrastro, el juicio por el asesinato de Naiara Durán, entre otros temas.

Repasamos quienes son todos los candidatos de las listas oficializadas de los distintos partidos políticos camino a enfrentarse en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

Sobre el caso de la nena abusada por su padrastro con complicidad de la madre, repasamos las novedades sobre la causa y la entrevista que Rafael Flaiman llevó a cabo el jueves por la mañana con Valeria, la tía de la menor.

El móvil arribo a las calles Molina y Zanuccoli, donde esta semana Bomberos y personal policial rescataron a dos jóvenes que se subieron a un poste de luz de la zona con intenciones que todavía se desconocen. Los vecinos comentaron que ambas personas no pertenecen al barrio.

El candidato a concejal por el Partido Libertario, Fernando Altolaguirre, sufrió un accidente mientras trabajaba arriba de un techo y cayó de la escalera al bajar, resultando internado en Sadiv con un traumatismo de cráneo. Para saber novedades sobre su salud hablamos con su pareja, Marcela Izaguirre.

Melina Panatteri, segunda candidata a concejal en la lista de La Libertad Avanza San Pedro, habló en el programa sobre la campaña política, sus propuestas y el conflicto interno de Mauro de Rosa con su madre y titular de Pami, Victoria Vitale.

En el marco del furor por el stream sobre la investigación en el fondo del mar en el Conicet, charlamos con la sampedrina bióloga e investigadora del Conicet, Nerina González.

“La divulgación de la ciencia sirve para despertar pasiones”, expresó Nerina, además, explicó cómo decidió estudiar la carrera de biología, como fue que logró formar parte del Conicet y la lucha actual del organismo con el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei.

Personal de Bomberos Voluntarios acudió a la zona de Moisés Novillo al 1760, donde se desató un incendio en una vivienda.

Finalmente, tras un recorrido por la zona del foco, los movileros descubrieron algo insólito: las chapas robadas de Sin Galera y La Noticia 1 colocadas como decoración en una casa del barrio.