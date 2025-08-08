Durante la noche del jueves, alrededor de las 21.30, la policía, en conjunto con Bomberos Voluntarios, acudieron a la estación de trenes para rescatar a un joven que había trepado a un poste de iluminación.

Informaron que el personal de rescate de alturas trabajó en la zona durante una hora y media.

Tras dialogar durante ese lapso con el muchacho, finalmente lo convencieron de bajar, tras lo que b en marcha los protocolos correspondientes.

Una situación de características similares tuvo lugar el martes por la noche en una torre emplazada a metros de las vías, donde un adolescente con problemas de salud mental fue rescatado.

