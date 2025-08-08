Otro joven fue rescatado tras subirse a un poste de luz, a metros de las vías del tren
Ocurrió el jueves por la noche en la estación de trenes. Policía y Bomberos trabajaron durante más de una hora hasta convencer al muchacho de descender, en un episodio similar al registrado dos días antes en la misma zona
Durante la noche del jueves, alrededor de las 21.30, la policía, en conjunto con Bomberos Voluntarios, acudieron a la estación de trenes para rescatar a un joven que había trepado a un poste de iluminación.
Informaron que el personal de rescate de alturas trabajó en la zona durante una hora y media.
Tras dialogar durante ese lapso con el muchacho, finalmente lo convencieron de bajar, tras lo que b en marcha los protocolos correspondientes.
Una situación de características similares tuvo lugar el martes por la noche en una torre emplazada a metros de las vías, donde un adolescente con problemas de salud mental fue rescatado.
