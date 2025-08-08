Este viernes es la fecha en la que quedarán oficializadas las listas que competirán en las elecciones legislativas del 7 de septiembre y comienza la campaña electoral.

En la Junta Electoral, para las 10.30 de la mañana, había seis de las nueve listas presentadas al 19 de julio pasado, fecha límite para elevar las nóminas. Al mediodía apareció la séptima y alrededor de als 15.00, la octava.

Primero estaban las que encabezan Rivas, Mosquera, Grondona, Rey, Morales y Rasio. Luego llegaron las del FIT y la del Partido Liberal. Sólo resta la de Fuerza Patria.

A las 10.30 de la mañana, así aparecía la web de la Junta Electoral bonaerense.

Así, aparecen oficializadas Acuerdo Ciudadano, que encabezan como candidatos a concejales Martín Rivas, Rosario Stremel, Bruno Sciarra, Mariela Velasco y Eric Aguilar Gartner.

Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, sello con el que se presenta Hechos, que encabezan Mauro Rasio, Agustina Guevara, Ignacio Gerini, Silvina Zunino, Fernando Picasso y Noelia Pereyra.

La Libertad Avanza, con Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González, Mariana Reynoso, Damián García y Celeste Toscanini.

Alianza Nuevos Aires, con Damián Mosquera, Belén Santos, Pablo Blas, Florencia Pantanetti, Walter Carballo y Marisa Oilher.

Alianza Potencia, con Pía Grondona, Fernando Bennazar, Silvia González, Guillermo Larrondo, Vanesa Santachita y Damián Gómez.

Unión Liberal, con Tatiana Morales, Osvaldo Fernández, Anahí Olmos, Manuel Amado, Irma Almirón y Eduardo Ruiz.

Resta que aparezca Fuerza Patria, la lista del intendente Cecilio Salazar que encabezan Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar, que tuvo una polémica tras el cierre del 19 de julio con la aparición de Matías Monfasani en el séptimo lugar.

También restan las del Frente de Izquierda (apareció al mediodía), que lideran Florencia Galán, Federico Marrocco y Yanina Grosso, y la del Partido Libertario (apareció alrededor de las 15.00) que encabezan Fernando Altolaguirre, Jésica Zechin y Pablo Bueno.

Las listas oficializadas a las 15.00 del viernes por la Junta Electoral.