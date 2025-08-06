En la noche del martes, personal policial acudió a la intersección de las calles Molina y Zanúccoli por la presencia de un adolescente que se encontraba arriba de una estructura ferroviaria.

Ads

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un adolescente de 15 años con antecedentes en salud mental, quien no respondía a las indicaciones de los agentes.

Ante la situación, se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios, que participó con dos unidades que lograron descender al joven de manera segura.

Ads

Posteriormente, fue asistido por profesionales del servicio de emergencias, quienes, junto a su madre de 37 años, lo trasladaron al Hospital Municipal.

En el nosocomio se pusieron en marcha los protocolos correspondientes conforme a la normativa vigente en materia de salud mental.

Ads

Puede interesarte