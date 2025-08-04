La semana pasada, La Opinión reveló que los referentes de La Libertad Avanza de nuestra ciudad, Victoria Vitale y Mauro de Rosa intercambiaron cartas documentos debido a una disputa interna dentro del espacio que representa al presidente de la Nación, Javier Milei.

El sábado en Sin Galera, el concejal que integra el bloque con Fernando Negrete brindó su testimonio y dio detalles respecto del conflicto con la actual titular de Pami.

La disputa responde a la elección de los armadores locales de la Libertad Avanza de designar a Melina Panatteri, hija de Vitale, segunda en la lista que lidera Ariel Rey, de cara a las elecciones legislativas.

"Si yo pregunto o hago la denuncia, lo que tienen que hacer es explicar si es así o no es así. La doctora Vitale decidió mandarme una carta documento diciendo que la injuriaba", detalló el edil.

"Empezamos a armar castas nuevas, yo no estoy de acuerdo con eso y lo hice público", refirió De Rosa.

El concejal ironizó sobre la situación y apuntó: "Yo lo que planteo es que si nosotros estamos en un espacio donde vinimos a combatir este tipo de privilegio, venimos a terminar con la casta, venimos a terminar con un montón de prácticas viejas de la política y hacemos exactamente lo mismo".

“Estamos participando en el mismo espacio y me manda una carta documento”, se quejó y agregó: "Yo creo que se podía haber resuelto de otra manera, pero bueno, evidentemente hay críticas sobre ciertas personas que uno no puede hacer".

En se marco, De Rosa pidió a La Libertad Avanza que “baje” la candidatura de Melina Panatteri.

Puso como ejemplo lo ocurrido en Berazategui, donde un funcionario del Gobierno nacional “puso de segunda candidata a la esposa" y “les debe haber dado vergüenza y renunció a la candidatura”.

En ese sentido, disparó: “Hay antecedentes en otros distritos donde bajan la candidatura. Acá también lo podrían hacer, por una cuestión de darle un gesto a la gente, que está ilusionada con un espacio político que puede ser diferente”.

