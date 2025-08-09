Durante la mañana de este sábado, Bomberos acudió a una vivienda ubicada en Moisés Novillo 1760 por un incendio.

La unidad llegó a la zona a raíz de un llamado de vecinos, que alertaba el comienzo de un foco ígneo.

Personal policial acudió al domicilio. Los voluntarios trabajaban en el lugar para sofocar el fuego y minimizar los daños.

