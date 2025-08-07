Las pericias médicas confirmaron la situación que la nena que está por cumplir 13 años denunció y en la que acusó a su padrastro de haberla sometido sexualmente desde los 9 años.

Este jueves por la mañana, el padre fue a Fiscalía para ratificar la denuncia y luego acompañó a su hija para la asistencia psicológica a cargo del personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Valeria, tía de la nena, dialogó con La Opinión & Sin Galera y reveló detalles del caso. Además, confirmó que la niña refirió que le había contado a su madre la situación a la que era sometida, sin que ella tomara cartas en el asunto.

"Me contó que en reiteradas veces le dijo a la mamá todo lo que estaba pasando, pero ella le creía al marido y le pegaba para que no hablara. Hace rato que la nena quería hablar y no la dejaba", contó la tía.

Valeria informó que las pericias médicas confirmaron los abusos y que son de larga data.

Además, reveló que durante el allanamiento en calle 56 al 2000 para detener al padrastro de la víctima, la policía secuestró 12 teléfonos celulares que serán peritados.

"A ella la esposaron cuando hicieron el allanamiento. El policía nos dijo que encontraron 12 celulares en una habitación y a ella le querían sacar el celular y se tiró al piso para que no se lo saquen, pero se lo sacaron", reveló.

Señaló además que habría "más pruebas de otra cosa" y que "supuestamente ella fue a la escuela a decir que había encontrado fotos de la nena con tipos, parece que sería eso, que ella subía fotos", por lo que habría "otras pruebas y más gente implicada".

Por ello, la apertura de los celulares será muy relevante para el devenir de la causa. "La madre no está detenida porque cuando pasó todo esto, la nena dijo que la mamá no sabía porque tenía miedo, incluso la madre apareció en el Hospital, pero la sacó la policía", contó.

Este miércoles por la noche, la madre de la víctima se fue de la casa con sus dos hijos más pequeños, cuyo padre es el detenido, y dejó en el lugar a otro nene, de 8 años, que es hermano de padre y madre de la nena, que quedó a cargo de la familia paterna.

"No dejó ni una zapatilla, ni ropa, ni las cosas de la escuela, lo dejó con lo puesto", señaló e informó que "supuestamente se fue a Río Tala, donde vive la madre".

"Ella gritaba ahí que no sabía nada y que el marido le juraba que no había tocado la nena", dijo la tía y reveló que la víctima le contó que "la mamá no la dejaba salir a ningún lado, que estaba todo el tiempo cuidando a los hermanitos, que hace meses no la dejaba usar el teléfono", por lo que no podía tener comunicación con su familia paterna.

"La madre le pegaba siempre, la nena le dijo que le dolía y la madre le pegó", contó la tía.

El sábado fue la última vez que el padrastro abusó de ella, contó la víctima. El domingo se levantó con dolores en la zona genital y le dijo a la madre. No sólo no le creyó, además le pegó "por mentirosa".

La nena le contó la situación a otro hombre que convivía con ellos y al que le decían "abuelo", por lo que entienden que sería padre del abusador, aunque no lo saben con certeza.

"Ese hombre vio cosas raras, entonces le preguntó a la nena y le contó, él grabó esos audios que circulan en los que ella cuenta lo que pasó", reveló Valeria.

Incluso contó que tiempo atrás, la madre "contó a una vecina que la nena andaba hablando que el marido abusaba de ella, y le dijo 'a esta pendeja le voy a pegar para que no hable al pedo' y le pegaba, la trataba de mentirosa".

"Es una nena menudita, chiquitita, muy tierna, muy bonita, no sé ese pervertido cómo puede ver a una criatura con otros ojos", dijo Valeria y aseguró: "Lo que te da bronca e impotencia es que ella está libre y sabía todo, entregaba a su hija, no le importaba nada".