El primer candidato a concejal del Partido Libertario, Fernando Altolaguirre, sufrió un accidente mientras trabajaba y permanece internado en observación en el Hospital privado Sadiv.

Ads

Marcela Izaguirre, pareja del candidato, informó a La Opinión que Altolaguirre trabajaba en un techo y cayó cuando bajaba la escalera. "Se golpeó la cabeza, tuvo un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y policontusiones", detalló.

Fue trasladado a la Guardia del Hospital municipal, donde le practicaron puntos de sutura y una radiografía.

Ads

Luego fue derivado al sanatorio Coopser y más tarde al Hospital privado Sadiv, donde le practicaron una serie de estudios para descartar otras lesiones.

"Está en observación, está bien, lúcido. Muy cansado y medio golpeado, tiene un hematoma por la contusión, pero no es intracraneano", informó Izaguirre sobre el estado del paciente.

Ads

Para el alta, debe esperar otras 24 horas. "Por suerte no tiene fractura de cráneo, o por lo menos en la tomografía no se ve. Ahora hay que esperar que no se complique nada", señaló su pareja.

Izaguirre confirmó que la jornada de lactancia y reanimación cardiopulmonar que organizaron en la Biblioteca Popular para este sábado a las 14.00 sigue en pie de manera normal.

La actividad contará con la puericultora y especialista en estimulación temprana Elina Alcón e Izaguirre confirmó su participación, aunque no podrá hacerlo su pareja, Fernando Altolaguirre.

Ads

La lista que encabeza como candidato no había sido oficializada todavía este viernes al mediodía, puesto que hay un debate en la Junta Electoral respecto del color de boleta utilizado por el Partido Libertario en toda la provincia.

Los referentes provinciales advirtieron que podrían competir con la boleta en blanco y negro, en señal de protesta. El color elegido era el violeta, que usaron históricamente, pero coincide con el de La Libertad Avanza.

El Partido Libertario es otro de los frentes electorales que en la provincia de Buenos Aires apoya las políticas del presidente Javier Milei, pero en desacuerdo con el armado electoral de Karina Milei y Sebastián Pareja.