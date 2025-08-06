Un gravísimo caso de abuso sexual es investigado por la Justica tras una denuncia radicada por la familia paterna de una nena que va a cumplir 13 años y que, tras sufrir vejámenes reiterados, se animó a contarles el calvario que atravesaba.

La niña fue trasladada al Hospital, donde permanecía internada para practicarle una serie de evaluaciones, y la policía detuvo a su padrastro, un hombre de 38 años, en la zona de calle 56 al 2000.

El padrastro está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado y la Justicia profundiza la investigación ante la sospecha de la connivencia de la madre de la chica, que fue acusada por los denunciantes de "entregar a la nena".

Familiares de la víctima aseguraron a La Opinión que los involucrados serían "tres personas", porque además del padrastro y la madre de la nena habría un tercero, familiar del detenido.

"El padre hace años que venía peleando con la Justicia para sacársela, hay mil denuncias, acá falló todo el sistema", aseguraron allegados a la víctima.

La nena habría sufrido abusos sexuales reiterados desde los 9 años. Incluso hay grabaciones de audio en las que cuenta los vejámenes a los que era sometida.

Luego de que detuvieran al acusado, la madre de la víctima habría enviado audios a una conocida en los que les decía que iba a "matar a palos" a la nena por acusar a su marido.

