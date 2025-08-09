La Junta Electoral oficializó las listas para las elecciones legislativas y lo llamativo es que tanto en San Pedro como en el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires no aparecen los candidatos de Fuerza Patria.

Ads

Aunque sí están las nóminas seccionales, no aparecen oficializadas las listas de candidatos a concejales municipales del frente con el que se presentaron para competir “en unidad” los distintos sectores del peronismo bonaerense.

En San Pedro, la expectativa está puesta en lo que ocurrirá con el séptimo lugar de la nómina que Cecilio Salazar impulsa para competir en las elecciones de medio término de su tercer mandato.

Ads

El director de Deportes, Valentín Bravo; la presidenta del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela; y el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, ocupan los primeros lugares.

A la hora del cierre, había aparecido en el séptimo lugar el exconcejal Matías Monfasani, quien emitió un comunicado en el que informó que solicitaba el retiro de su nombre porque no quería ser candidato.

Ads

El resto de las listas fueron oficializadas en el transcurso de la jornada del viernes. Para las 15.00 ya estaban las ocho cargadas en la web de la Junta Electoral bonaerense.

Puede interesarte