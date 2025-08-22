Otro caso de abigeato: en un campo de Lucio Mansilla, faenaron un novillo y dos terneros

Mosquera anunció que si es concejal esta vez donará su dieta y cerrará campaña con una cena en América

Básquet: Náutico va por su primer triunfo en el Pre-Federal

Esgrima: buena participación de floretistas sampedrinos en el Panamericano de Perú

Bajo Cementerio: piden colaboración para construir "un paredón" y evitar el riesgo de derrumbe de una vivienda

Chicharrita de los cítricos: rige alerta fitosanitaria para San Pedro y Baradero

Elecciones 2025: las urnas ya se encuentran en la sede local del Correo Argentino

Copa País: cuáles son los posibles rivales de San Pedro en la siguiente etapa

Tiene fecha el remate del edificio de la Clínica San Pedro, con una base de 84,5 millones

Delincuentes forzaron la entrada de una casa y robaron una motocicleta

Pagos ANSES:

-cierra hoy el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo con los beneficiarios con DNI terminados en 9.

—------------------------------

NECROLÓGICA:

Timoteo Torres Ibarra a los 78 años

—------------------------------

CLIMA:

Cielo cubierto, temperatura máxima 18°, viento del sector Sureste rotando al Sur a 60 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

San Martín y Rómulo Naón

Dr. Casella 500

—--------------------------

