Delincuentes forzaron la entrada de una casa y robaron una motocicleta
Ocurrió el miércoles por la noche. Los ladrones rompieron la cerradura del garaje de una vivienda e ingresaron con fines de robo. La víctima radicó la denuncia en la Comisaría y el vehículo fue hallado por personal policial.
Durante la noche del miércoles, delincuentes ingresaron a robar en una vivienda ubicada en la intersección de Rafael Obligado y Almafuerte.
Los ladrones forzaron la entrada, rompieron la cerradura del garaje y robaron una motocicleta Honda XR 150 color roja y blanca, que estaba guardada.
“La policía científica fue a tomar huellas y constataron que usaron guantes”, contó la víctima a La Opinión.
El propietario de la vivienda radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría y, tras realizar las pericias correspondiente, personal policial halló el rodado y la restituyó a su dueño.
