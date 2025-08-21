Durante la noche del miércoles, delincuentes ingresaron a robar en una vivienda ubicada en la intersección de Rafael Obligado y Almafuerte.

Los ladrones forzaron la entrada, rompieron la cerradura del garaje y robaron una motocicleta Honda XR 150 color roja y blanca, que estaba guardada.

“La policía científica fue a tomar huellas y constataron que usaron guantes”, contó la víctima a La Opinión.

El propietario de la vivienda radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría y, tras realizar las pericias correspondiente, personal policial halló el rodado y la restituyó a su dueño.

