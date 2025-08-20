Pasado el mediodía de este miércoles, el Consejo Federal de AFA publicó en su boletín oficial cómo y cuando continuará la Copa País.

San Pedro se enfrentará al campeón de la región de cuyo, que será Villa Mercedes (San Luis) o General Alvear (Mendoza) que deben definir un lugar en la final regional, en la que ya espera Albardón (San Juan). La serie entre ambos combinados, empezará en la noche de este miércoles.

San Pedro, a seis partidos de la Copa Argentina.

El seleccionado dirigido por Andrés Franzoia definirá la serie como local, por lo que tendrá que ser visitante en la ida, que esta programada para el 24 de septiembre, mientras que la vuelta será el primero de octubre.

La Copa País seguirá en formato de cuartos de final, reuniendo a los mejores ocho seleccionados de Argentina. Las otros cruces son entre las regiones Patagonia-Buenos Aires Sur, Litoral Norte-Litoral Sur y Centro-Norte.

