Tras ordenar la subasta del edificio de la Clínica San Pedro para hacer frente a las indemnizaciones del personal despedido, el Tribunal Laboral 3 de San Nicolás ordenó que se disponga fecha para que los oferentes puedan visitar las instalaciones y para el proceso de remate propiamente dicho.

La Justicia ordenó la publicación del edicto en el Boletín Judicial, que señala que la subasta tendrá una base de 84.639.786 pesos. Los postulantes deberán depositar un 5 por ciento como garantía, poco más de 4 millones, que les serán restituidos al final del proceso, excepto al adjudicatario.

Los interesados podrán visitar el inmueble los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de agosto, entre las 9.00 y las 12.00. La subasta, en tanto, será virtual y comenzará el 8 de septiembre a las 10.00 y finalizará el 19 de septiembre a la misma hora, según el edicto.

Sin embargo, el abogado José María Vellani, del estudio Estudio Casini & Asociados, que representa a las empleadas sobre cuyos casos surgió la decisión judicial, informó a La Opinión que las fechas "van a ser ajustadas para dos semanas más adelante" y que "de todos modos, es inminente la subasta".

En febrero, cuando La Opinión reveló el fallo histórico que disponía el remate, el abogado había señalado que "la excepción sería que aparezca el dueño y pague todo", lo que no ocurrió.

Durante la causa que tramita en el Tribunal Laboral 3, desde la sociedad anónima Clínica Privada San Pedro nadie respondió las notificaciones, por lo que fueron declarados en rebeldía.

El año pasado, la Justicia ordenó tasar la propiedad para iniciar el proceso de remate en procura de hacer frente a las sentencias favorables al personal que se quedó sin trabajo cuando la clínica cerró, en julio de 2021, en plena pandemia.

“Tengan paciencia, magia no podemos hacer”, les había dicho el nuevo dueño, Gabriel Hanna, a los empleados que todavía esperaban la posibilidad de reapertura hace un año, cuando ya habían pasado dos años desde los “45 días” que anunció como plazo para abrir en 2022.

