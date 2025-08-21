Durante la mañana de este martes arribaron a San Pedro las 166 urnas que se utilizarán el 7 de septiembre en las elecciones legislativas de la provincia.

Ads

La Secretaría Electoral puso en marcha el operativo en todo el ámbito bonaerense, proceso logístico que está a cargo del Correo Argentino.

En total son 38.788, de las cuales 25.110 serán distribuidas en el Conurbano. De las restantes 13.678 urnas, 166 corresponden a San Pedro, lo que incluye las dos destinadas para los residentes extranjeros.

Ads

El armado comenzó el 11 de agosto con personal del Correo Argentino, fuerzas de seguridad y trabajadores judiciales.

La carga se realiza en camiones que iniciaron su recorrido por la Sexta Sección electoral (Bahía Blanca y alrededores) y continuó con la Segunda Sección, donde pertenece nuestro distrito.

Ads

Así fue como durante este martes llegaron a la sede local del Correo, ubicada en la Peatonal del Centenario, donde quedarán hasta horas previas al comicio.

Puede interesarte