Elecciones 2025: las urnas ya se encuentran en la sede local del Correo Argentino
El operativo de distribución comenzó por la Sexta Sección Electoral y esta semana se entregaron en los distritos de la Segunda, como San Pedro. Son 166 y permanecen en la sede de postal de la expeatonal de calle Rafael Obligado.
Durante la mañana de este martes arribaron a San Pedro las 166 urnas que se utilizarán el 7 de septiembre en las elecciones legislativas de la provincia.
La Secretaría Electoral puso en marcha el operativo en todo el ámbito bonaerense, proceso logístico que está a cargo del Correo Argentino.
En total son 38.788, de las cuales 25.110 serán distribuidas en el Conurbano. De las restantes 13.678 urnas, 166 corresponden a San Pedro, lo que incluye las dos destinadas para los residentes extranjeros.
El armado comenzó el 11 de agosto con personal del Correo Argentino, fuerzas de seguridad y trabajadores judiciales.
La carga se realiza en camiones que iniciaron su recorrido por la Sexta Sección electoral (Bahía Blanca y alrededores) y continuó con la Segunda Sección, donde pertenece nuestro distrito.
Así fue como durante este martes llegaron a la sede local del Correo, ubicada en la Peatonal del Centenario, donde quedarán hasta horas previas al comicio.
