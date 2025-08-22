Este viernes a las 21.00, Náutico recibe a Colón de Chivilcoy por la segunda fecha de la Zona Norte B2 del Pre-Federal.

El elenco sampedrino viene de perder en su presentación la semana pasada en San Nicolás ante Belgrano por 82 a 64 mientras que su rival venció a Argentino de Pergamino en el debut.

El Pre-Federal otorga dos plazas directas para disputar la Liga Federal, tercera categoría del básquet nacional, que se será obtenida por los dos mejores equipos de cada zona, mientras que el tercero y el cuarto disputarán un repechaje.

