El miércoles, en la Villa Deportiva Nacional de Lima, finalizó el Panamericano de Esgrima para Infantiles y Veteranos, que contó con la participación de dos sampedrinos que representaron a Argentina.

Ulises Rodríguez Larrea compitió en Florete Masculino Infantil A mientras que Isabella Garrote Arellano hizo lo propio en Espada Femenino Pre-Cadete.

Isabella Garrote Arellano firmó una buena perfomance en Lima.

Ambos deportistas sampedrinos lograron llegar a la fase de cuadros, donde quedaron eliminados.

En septiembre, Máximo Garrote Arellano también participará del certamen pero en la categoría Cadetes.

