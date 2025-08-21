Esgrima: buena participación de floretistas sampedrinos en el Panamericano de Perú
Ulises Rodríguez Larrea e Isabella Garrote Arellano compitieron en el Panamericano de Esgrima que se realizó en Lima. Ambos lograron avanzar a la ronda de cuadros en sus categorías.
El miércoles, en la Villa Deportiva Nacional de Lima, finalizó el Panamericano de Esgrima para Infantiles y Veteranos, que contó con la participación de dos sampedrinos que representaron a Argentina.
Ulises Rodríguez Larrea compitió en Florete Masculino Infantil A mientras que Isabella Garrote Arellano hizo lo propio en Espada Femenino Pre-Cadete.
Ambos deportistas sampedrinos lograron llegar a la fase de cuadros, donde quedaron eliminados.
En septiembre, Máximo Garrote Arellano también participará del certamen pero en la categoría Cadetes.
