Damián Mosquera, candidato de Nuevos Aires, el espacio que reúne a peronistas y radicales disidentes con las conducciones oficiales, anunció que si es electo concejal, esta vez —sería su tercer mandato— donará su dieta.

Aseguró que lo que le pague el Estado por su rol como edil lo destinará a "financiar iniciativas educativas, culturales, ambientales y sociales en la ciudad".

"No vine por un cargo, vine a hacerme cargo. Si queremos un San Pedro distinto, hay que empezar por el ejemplo", dijo Mosquera tras difundir un video con el anuncio.

"No es una decisión demagógica ni una estrategia de campaña", aseguró el candidato.

Mosquera es abogado y en la actualidad se desempeña como empleado de Anses en Baradero, puesto en el que quedó cuando dejó de ser titular de ese organismo en 2020, durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández.

Ser empleado de Anses —también es delegado sindical del Secasfpi— lo obliga a solicitar licencia sin goce de haberes en ese trabajo o bien a “renunciar” a la dieta, un concepto que va entrecomillado porque le permite, a su requerimiento, cobrar dos tercios del total sin descuentos de cargas sociales, monto que es el que Mosquera donaría si es electo.

Todos los concejales pueden , según la Ley Orgánica, renunciar a cobrar la dieta, para lo que deben hacer manifestación expresa. También pueden, como en el caso de empleados de organismos nacionales o provinciales, hacer uso del derecho a percibir los dos tercios sin antigüedad, sin aguinaldo y sin que esté sujeto a aportes.

"Becas para estudiantes que se esfuerzan, proyectos culturales y deportivos, subvenciones a instituciones", anunció Mosquera.

La lista que encabeza el exdirector de Migraciones de la gobernación durante la gestión Scioli está integrada por los radicales Belén Santos (vicepresidenta de la UCR) y Pablo Blas en los primeros lugares.

Nada dijeron en Nuevos Aires respecto de qué ocurrirá con las dietas del resto de los integrantes de la lista, en caso de que sean electos, y enfocaron el anuncio en el primer candidato.

El cierre de campaña, informaron, será con una cena en el club América el viernes 29, en la que esperan contar con referentes nacionales del espacio como por ejemplo Agustín Rombolá, el radical que encabeza la lista de senadores nacionales por Capital Federal.

"No va a ser un cierre: es un nuevo comienzo", aseguraron desde el equipo de trabajo de Mosquera, que en las últimas semanas difundió activamente la plataforma “Tu Municipio, Tu Decisión”, una herramienta digital de escucha vecinal lanzada por Nuevos Aires en toda la provincia para recibir propuestas, opiniones y sugerencias para transformar cada comunidad.

La plataforma, disponible en https://www.nuevosaires.com/tuvoz invita a los vecinos a participar de manera abierta y directa, aportando ideas sobre temas clave como seguridad, educación, salud, infraestructura, desarrollo productivo y medio ambiente.