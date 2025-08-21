Una familia de Bajo Cementerio entró en estado de alerta durante el temporal luego de que notaron que parte del suelo de su domicilio comenzaba a desmoronarse.

Ads

En diálogo de La Opinión, Sergio, el propietario de la vivienda indicó que recibieron asistencia por parte de Desarrollo Humano, pero que necesitan construir “un paredón” para evitar el riesgo de derrumbe en el lugar.

Refirió que la situación es crítica y que deben comenzar con las obras rápidamente porque donde "haya dos días de lluvia" hay riesgo de que se "caiga" su "casa".

Ads

"Hay partes de la barranca que están en el aire. Necesitamos chapas y materiales para construir", expresó Sergio. Si querés colaborar con esta familia podés comunicarte al 3329 301118.



Puede interesarte

Ads