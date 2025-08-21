Un nuevo caso de abigeato fue denunciado públicamente esta semana. El hecho ocurrió el martes 29 de julio pasado en el campo de la ingeniara agrónoma Manuela Gordó, su familia y su esposo, Omar Atrip, hijo del exconcejal y exfuncionario Norberto “Cachi” Atrip.

Según indicaron las víctimas, cuatreros ingresaron por la noche, alrededor de las 21.40, en el predio ubicado en Lucio Mansilla al 7000 y faenaron a un novillo de 450 kilos.

Uno de los empleados del lugar fue quien descubrió el hecho, dio aviso a los propietarios y logró echar a los delincuentes del campo.

Además, otros cuatreros habían ingresado el martes 22 de julio por la tarde y faenaron dos terneros en momentos en que el puestero encargado de vigilar el ganado se había ausentado por motivos personales.

La familia radicó la denuncia correspondiente en Comisaría y ahora aguarda el accionar de la Justicia para hallar a los responsables de estos hechos recurrentes, tal como el caso ocurrido este sábado en el campo de Germán López y su esposa Silvia Costa.

Los productores ganaderos de la zona permanecen en estado de alerta desde hace tiempo a raíz de la cantidad de hechos de abigeato registrados. Aunque la Policía Rural cumple con los patrullajes, no siempre logran prevenir este tipo de delitos, que va en aumento.

