Clínica San Pedro: para no perder el edificio, la empresa debe pagar 68 millones tras haber saldado la indemnización

Ads

Juan Cruz Gajate fue presentado como nuevo subdelegado de Vuelta de Obligado

Inseguridad en el río Paraná: Prefectura en alerta tras el asalto a un barco paraguayo

Ads

Independencia se refuerza con jugadores del fútbol local para el Torneo Regional Federal Amateur

Juegos Bonaerenses: los taekwondistas sampedrinos brillaron en la tercera jornada y sumaron nuevas medallas

Ads

Elecciones 2025: llegaron al Correo las boletas únicas de papel

Furor por Sofía Agustina: la reconocida tiktoker e influencer visitó San Pedro

Pasaportes argentinos defectuosos: cuáles son las series y dónde hacer el trámite de verificación

Ads

¿No hay trabajo o no hay trabajadores?”: el debate que divide opiniones en San Pedro

Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 7 cobran hoy viernes.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. Con DNI terminados en 9 el 21 de octubre.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Carlos Aníbal Servos a los 66 años

—------------------------------

CLIMA:

Lluvias débiles después del mediodía, 21° la temperatura máxima, viento del sector Sureste a 30 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Belgrano 1500

Litoral 1080

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Concurso Día de la Madre: ¿qué es lo que más le agradecés a tu mamá?

Respondé la consigna al WhatsApp 3329 479958 y participá. Regalamos órdenes de compras de 100 mil pesos en VVZ, bazar y regalos y pastas de El Tete. Anunciamos a las ganadores este sábado 18 en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

- incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti, La Delfina restó.