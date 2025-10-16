Elecciones 2025: llegaron al Correo las boletas únicas de papel
Las papeletas que se utilizarán en los comicios del 26 de octubre fueron descargadas en la sede postal bajo custodia policial. Allí quedarán depositadas, junto a las urnas, para su distribución durante la previa de la jornada electoral.
Arribaron este jueves a la sede local del Correo Argentino las boletas únicas de papel que serán utilizadas en las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre.
Personal policial cortó la calle Saavedra entre Belgrano y 25 de Mayo y dispuso custodia especial para la tarea, a cargo de empleados de la empresa postal nacional.
Las boletas únicas de papel quedarán en la sede de Saavedra 145 junto a las urnas para ser distribuidas durante la previa de la jornada electoral.
El 26 de octubre se utilizará por primera vez el sistema de boleta única en las elecciones nacionales para la provincia de Buenos Aires, que elegirá diputados.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión