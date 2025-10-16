Arribaron este jueves a la sede local del Correo Argentino las boletas únicas de papel que serán utilizadas en las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre.

Personal policial cortó la calle Saavedra entre Belgrano y 25 de Mayo y dispuso custodia especial para la tarea, a cargo de empleados de la empresa postal nacional.

Las boletas llegaron este jueves al mediodía.

Las boletas únicas de papel quedarán en la sede de Saavedra 145 junto a las urnas para ser distribuidas durante la previa de la jornada electoral.

El 26 de octubre se utilizará por primera vez el sistema de boleta única en las elecciones nacionales para la provincia de Buenos Aires, que elegirá diputados.

