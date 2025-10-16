Juegos Bonaerenses: los taekwondistas sampedrinos brillaron en la tercera jornada y sumaron nuevas medallas
Pía Pacheco obtuvo el oro, mientras que Candelaria de la Fuente y Brandon Gorordo lograron medallas de plata. Con estos resultados, San Pedro alcanzó el puesto 15 en el medallero general con un total de catorce preseas.
Durante la tercera jornada los Juegos Bonaerenses, los taekwondistas sampedrinos marcaron un gran desempeño, obteniendo tres medallas, entre ellas una de oro.
Pía Elena Pacheco, de 13 años, compitió en la categoría femenino libre, menos de 65 kg y quedó en el primer puesto, dejando en segundo lugar a Mía Barrera, de Vicente López y a Victoria Moyano, de La Matanza.
En un formato similar, Candelaria de la Fuente brindó grandes combates, que la posicionaron en segundo puesto, logrando así la medalla de plata.
En la categoría masculina sub 14, Brandon Gorordo, cerró un gran desempeño durante la jornada y obtuvo la segunda posición, sólo por detrás del matancero, Facundo Noriega.
Por el momento, San Pedro se posiciona en el puesto 15 del medallero con un total de catorce medallas: seis doradas, cinco de plata y tres de bronce.
