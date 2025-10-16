Durante la tercera jornada los Juegos Bonaerenses, los taekwondistas sampedrinos marcaron un gran desempeño, obteniendo tres medallas, entre ellas una de oro.

Pía Elena Pacheco, de 13 años, compitió en la categoría femenino libre, menos de 65 kg y quedó en el primer puesto, dejando en segundo lugar a Mía Barrera, de Vicente López y a Victoria Moyano, de La Matanza.

Pía Elena Pacheco se coronó con medalla de oro.

En un formato similar, Candelaria de la Fuente brindó grandes combates, que la posicionaron en segundo puesto, logrando así la medalla de plata.

En la categoría masculina sub 14, Brandon Gorordo, cerró un gran desempeño durante la jornada y obtuvo la segunda posición, sólo por detrás del matancero, Facundo Noriega.

Por el momento, San Pedro se posiciona en el puesto 15 del medallero con un total de catorce medallas: seis doradas, cinco de plata y tres de bronce.

